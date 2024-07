Previsioni Meteo Verbania: tutti i dettagli per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Verbania mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una temperatura che oscillerà tra i +27°C e i +29°C, con una leggera brezza proveniente da Est. Nel corso della mattinata, la probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma aumenterà gradualmente nel pomeriggio.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche cambieranno con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature raggiungeranno i +32°C e la percezione di calore sarà elevata, con una sensazione termica che potrà superare i +34°C. Il vento soffierà da Sud Est con intensità variabile e la probabilità di piogge aumenterà fino al 63%.

In serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 14,7km/h. La probabilità di precipitazioni sarà in diminuzione, ma sarà comunque presente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 19 Luglio a Verbania indicano una giornata con alternanza di schiarite, piogge leggere e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di piogge improvvise. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo più sereno e temperature più miti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Verbania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21.6° perc. +22.1° prob. 20 % 8.3 NNO max 7.4 Maestrale 85 % 1020 hPa 3 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.12 mm 8.7 NNO max 9.3 Maestrale 84 % 1019 hPa 6 pioggia leggera +22.4° perc. +23.1° 0.3 mm 6.5 NNO max 9.5 Maestrale 91 % 1020 hPa 9 cielo sereno +29.2° perc. +31.4° prob. 63 % 3.6 SE max 2.7 Scirocco 60 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +31.4° perc. +34.2° 0.28 mm 4 SSE max 2.8 Scirocco 54 % 1017 hPa 15 cielo sereno +32.1° perc. +33.9° prob. 42 % 5.9 SSE max 6.3 Scirocco 47 % 1015 hPa 18 pioggia leggera +27.4° perc. +30.6° 0.18 mm 1.7 O max 2.5 Ponente 79 % 1014 hPa 21 nubi sparse +21.6° perc. +22° prob. 18 % 10.5 NNO max 11.7 Maestrale 83 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:57 e tramonta alle ore 21:06

