Previsioni Meteo Vercelli: il bollettino per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

Le previsioni meteo per Vercelli indicano una settimana con variazioni nelle condizioni atmosferiche. Lunedì il cielo sarà prevalentemente coperto al mattino, con temperature in aumento nel pomeriggio. Martedì sono attese piogge leggere al mattino, seguite da sereno nel pomeriggio. Mercoledì il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con temperature massime in aumento. Giovedì sono previste piogge leggere durante la notte e al mattino, con cielo coperto nel pomeriggio e serata. L’umidità varierà tra il 59% e il 93%, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Vercelli il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,8°C, con una percezione di +19,1°C. Il vento soffierà a 7,5km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 8,6km/h. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 40%. Le temperature saliranno fino a +20,5°C, con una percezione di +20,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,6km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà all’83%.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature aumenteranno fino a +29°C, con una percezione di +31°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,1km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +24,8°C, con una percezione di +25,3°C. Il vento soffierà a 3,5km/h provenendo da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 75%.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte a Vercelli è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,2°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento soffierà a 8,4km/h provenendo da Nord, con raffiche fino a 9,3km/h. L’umidità sarà dell’85% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si aggireranno intorno ai +20,8°C, con una percezione di +21,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,9km/h proveniente da Nord. Sono previste precipitazioni di 0.1mm e un’umidità dell’86%.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,8°C, con una percezione di +32,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,9km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà al 59%.

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno sui +23,1°C, con una percezione di +23,5°C. Il vento soffierà a 2,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 77%.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte a Vercelli il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,2°C, con una percezione di +21,6°C. Il vento soffierà a 8,2km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 10km/h. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Al mattino è previsto un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature si aggireranno intorno ai +20,6°C, con una percezione di +20,7°C. Il vento soffierà a 8,3km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà del 76%.

Nel pomeriggio il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature massime raggiungeranno i +28,3°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,1km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà al 64%.

In serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno sui +23,1°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento soffierà a 3,2km/h provenendo da Nord Est. L’umidità sarà dell’83%.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte a Vercelli sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 46%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,9°C, con una percezione di +20,3°C. Il vento soffierà a 9,9km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 13,8km/h. Sono attese precipitazioni di 0.4mm e un’umidità del 93%.

Al mattino sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si aggireranno intorno ai +19,5°C, con una percezione di +20°C. Il vento soffierà a 9,1km/h provenendo da Nord – Nord Est. Sono attese precipitazioni di 0.17mm e un’umidità del 92%.

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature massime si attesteranno sui +19°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento soffierà a 8,9km/h provenendo da Nord – Nord Est. L’umidità sarà dell’91%.

In serata il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,4°C, con una percezione di +18,6°C. Il vento soffierà a 9,6km/h provenendo da Nord. L’umidità sarà dell’89%.

