Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani martedì 23 luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Vercelli per Martedì 23 Luglio

Le condizioni meteorologiche a Vercelli per Martedì 23 Luglio saranno caratterizzate da un’alternanza di cielo sereno, poche nuvole e piogge leggere. La temperatura oscillerà tra i +19,2°C e i +29,8°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 60-86%. Il vento soffierà a velocità variabili tra i 1,3km/h e i 9,9km/h, con raffiche fino a 10,7km/h.

Nel dettaglio, durante la mattina il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nuvole, mentre nel pomeriggio si prevede un cielo completamente sereno. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori massimi attesi intorno ai +29,8°C.

Nella sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con possibili piogge leggere verso le ore notturne. Le temperature si manterranno comunque piacevoli, attorno ai +21,3°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 23 Luglio a Vercelli indicano una giornata con condizioni generalmente stabili, con un aumento delle nuvole verso sera e possibili piogge leggere durante la notte. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del vento e di tenere a portata di mano un ombrello per eventuali precipitazioni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Vercelli nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Luglio a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.6° perc. +21° prob. 11 % 9 N max 10.7 Tramontana 86 % 1014 hPa 4 pioggia leggera +19.2° perc. +19.4° 0.23 mm 6.2 N max 6.3 Tramontana 86 % 1015 hPa 7 nubi sparse +23.1° perc. +23.4° Assenti 3.5 NNE max 5.1 Grecale 76 % 1016 hPa 10 poche nuvole +27° perc. +28.4° prob. 4 % 1.4 E max 3.3 Levante 64 % 1015 hPa 13 cielo sereno +29.4° perc. +31.8° prob. 12 % 1.9 SSE max 4 Scirocco 60 % 1014 hPa 16 cielo sereno +29.6° perc. +32.7° prob. 12 % 1.7 SSO max 3.6 Libeccio 63 % 1012 hPa 19 poche nuvole +24.9° perc. +25.5° prob. 23 % 4.2 NNE max 5 Grecale 79 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +22.3° perc. +22.8° 0.29 mm 6.6 N max 6.7 Tramontana 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 04:09 e tramonta alle ore 04:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.