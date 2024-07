Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Vercelli si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. Nel corso della mattinata, il cielo si coprirà completamente, con temperature in aumento fino a toccare i +27°C intorno alle ore 11:00. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà nuovamente, con temperature che si manterranno intorno ai +28°C. La sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo, attestandosi intorno ai +22°C.

Le previsioni meteo per Mercoledì 24 Luglio a Vercelli indicano che la giornata inizierà con nubi sparse al mattino, per poi coprirsi completamente nel corso della mattinata. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, per poi tornare sereno in serata. Le temperature oscilleranno tra i +20°C e i +28°C, con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. La probabilità di precipitazioni è bassa, con solo qualche leggera pioviggine prevista in serata.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Vercelli, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo, in quanto le condizioni atmosferiche potrebbero subire variazioni improvvise.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Vercelli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.5° perc. +20.9° 0.2 mm 7.7 NNO max 9.1 Maestrale 88 % 1014 hPa 3 poche nuvole +18.6° perc. +18.7° prob. 3 % 7.2 N max 7.9 Tramontana 83 % 1013 hPa 6 nubi sparse +20.3° perc. +20.5° Assenti 5.3 NNE max 8.9 Grecale 81 % 1014 hPa 9 cielo coperto +24.9° perc. +25.2° Assenti 7.3 ENE max 11.3 Grecale 68 % 1014 hPa 12 cielo coperto +27.8° perc. +29.6° Assenti 4.8 E max 8.2 Levante 64 % 1013 hPa 15 cielo sereno +28.4° perc. +30.8° prob. 4 % 2.7 SE max 5.3 Scirocco 65 % 1011 hPa 18 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° prob. 8 % 2.2 O max 3.7 Ponente 78 % 1011 hPa 21 cielo sereno +22.5° perc. +23° prob. 9 % 3 NE max 4.3 Grecale 86 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:55 e tramonta alle ore 03:55

