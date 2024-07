Previsioni Meteo Vercelli: tutti i dettagli per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vercelli indicano una settimana all’insegna della stabilità e delle temperature gradevoli. Oggi, lunedì 29 Luglio, si prevede pioggia leggera durante la notte, seguita da cielo sereno e temperature in aumento durante la mattina e il pomeriggio. Martedì 30 Luglio e mercoledì 31 Luglio il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature massime che si attesteranno intorno ai +29-30°C. Giovedì 1 Agosto il cielo sarà ancora sereno, con una leggera possibilità di precipitazioni nel pomeriggio. L’umidità varierà tra il 63% e l’89%. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti, ma nel complesso la settimana si prospetta ideale per godersi le giornate estive all’aperto.

Lunedì 29 Luglio

Nella notte a Vercelli, pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 5% e una temperatura di +20,8°C percepita come +21,4°C. Il vento soffia da Nord – Nord Est a 17,9km/h con raffiche fino a 9,5km/h. Le probabilità di precipitazioni sono dell’94% con 0.6mm di pioggia. L’umidità è al 94% e la pressione atmosferica è di 1019hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10% e temperature in aumento. Alle 10:00 si raggiungerà una temperatura di +27,6°C percepita come +30°C con venti leggeri da Sud Est. Le probabilità di precipitazioni sono assenti e l’umidità si attesterà al 71%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Alle 15:00 la temperatura massima sarà di +29,6°C percepita come +33,4°C con venti leggeri da Est – Sud Est. Le probabilità di precipitazioni sono assenti e l’umidità si manterrà al 67%.

In serata, il cielo sarà sempre sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Alle 21:00 la temperatura sarà di +24°C percepita come +24,8°C con venti leggeri da Nord – Nord Est. Le probabilità di precipitazioni sono del 11% e l’umidità salirà all’88%.

Martedì 30 Luglio

Durante la notte a Vercelli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature gradevoli. Alle 03:00 la temperatura sarà di +21,6°C percepita come +22,2°C con venti da Nord – Nord Est. Le probabilità di precipitazioni sono del 15% e l’umidità sarà al 93%.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Alle 10:00 si raggiungerà una temperatura di +28°C percepita come +30°C con venti leggeri da Sud – Sud Est. Le probabilità di precipitazioni sono assenti e l’umidità si attesterà al 65%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Alle 15:00 la temperatura massima sarà di +29,5°C percepita come +32,4°C con venti leggeri da Sud Est. Le probabilità di precipitazioni sono assenti e l’umidità si manterrà al 63%.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Alle 21:00 la temperatura sarà di +23,4°C percepita come +23,9°C con venti leggeri da Nord Est. Le probabilità di precipitazioni sono del 15% e l’umidità salirà all’84%.

Mercoledì 31 Luglio

Durante la notte a Vercelli, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 98% e temperature miti. Alle 01:00 la temperatura sarà di +22°C percepita come +22,5°C con venti da Nord. Le probabilità di precipitazioni sono del 27% e l’umidità sarà all’89%.

Nella mattina, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’87%. Alle 06:00 si registrerà una temperatura di +22,9°C percepita come +23,5°C con venti da Nord – Nord Est. Le probabilità di precipitazioni sono del 24% e l’umidità si attesterà all’86%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuvoloso con una copertura nuvolosa del 25%. Alle 12:00 la temperatura massima sarà di +29,6°C percepita come +32,8°C con venti leggeri da Sud – Sud Est. Le probabilità di precipitazioni sono del 8% e l’umidità si manterrà al 64%.

In serata, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 45%. Alle 21:00 la temperatura sarà di +23,1°C percepita come +23,6°C con venti leggeri da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di precipitazioni sono del 43% e l’umidità salirà all’81%.

Giovedì 1 Agosto

Durante la notte a Vercelli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature fresche. Alle 03:00 la temperatura sarà di +20,4°C percepita come +20,6°C con venti da Nord. Le probabilità di precipitazioni sono del 4% e l’umidità sarà all’80%.

Nella mattina, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Alle 08:00 si registrerà una temperatura di +25,3°C percepita come +25,7°C con venti leggeri da Nord Ovest. Le probabilità di precipitazioni sono assenti e l’umidità si attesterà al 69%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Alle 13:00 la temperatura massima sarà di +30°C percepita come +33,5°C con venti leggeri da Sud Est. Le probabilità di precipitazioni sono del 17% e l’umidità si manterrà al 63%.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Alle 18:00 la temperatura sarà di +27,3°C percepita come +29,9°C con venti leggeri da Nord – Nord Est. Le probabilità di precipitazioni sono del 35% e l’umidità salirà al 76%.

In conclusione, la settimana a Vercelli si preannuncia con condizioni meteo stabili e temperature gradevoli, ideali per godersi le giornate estive all’aperto. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo e godetevi il bel tempo!

