Previsioni Meteo Verona: il bollettino per il weekend 26 – 28 Luglio

Durante il fine settimana a Verona, le condizioni meteo si presenteranno stabili e tipicamente estive. Le temperature si manterranno piacevoli, con cieli prevalentemente sereni e copertura nuvolosa minima. Le brezze leggere provenienti da diverse direzioni contribuiranno a mantenere un clima gradevole. In particolare, il Sabato si prevede una leggera nuvolosità al mattino, mentre Domenica il cielo sarà sereno per l’intera giornata. Un weekend ideale per godersi le attività all’aperto e le bellezze della città.

Venerdì 26 Luglio

Notte: Durante la notte a Verona, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,2°C con una leggera brezza proveniente dal Nord Est a 7,2km/h. L’umidità sarà del 72% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature saliranno fino a +28,6°C con una brezza leggera proveniente dal Sud – Sud Est a 6,1km/h. L’umidità si attesterà al 52% con una pressione atmosferica di 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi nulla (0-2%). Le temperature massime raggiungeranno i +30,6°C con una leggera brezza proveniente dal Sud a 6,1km/h. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Sera: In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa minima (0-2%). Le temperature si manterranno intorno ai +23,9°C con una brezza leggera proveniente dal Nord Est a 7km/h. L’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Sabato 27 Luglio

Notte: Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà caratterizzato da pochi nuvolose con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C con una brezza leggera proveniente dal Nord – Nord Est a 6,5km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Mattina: La mattina sarà nuvolosa con una copertura del 61%. Le temperature saliranno fino a +27,5°C con una brezza leggera proveniente dal Sud – Sud Ovest a 3,7km/h. La probabilità di pioggia sarà dell’8% con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima (0-4%). Le temperature massime raggiungeranno i +31,9°C con una brezza leggera proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 6,9km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sera: In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa minima (0-6%). Le temperature si manterranno intorno ai +25,3°C con una brezza leggera proveniente dal Nord Est a 5,2km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Domenica 28 Luglio

Notte: Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,6°C con una brezza leggera proveniente dal Nord a 5,7km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa minima (0-2%). Le temperature saliranno fino a +30,3°C con una brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 11,5km/h. L’umidità si attesterà al 57% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima (0%). Le temperature massime raggiungeranno i +32,9°C con una brezza leggera proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 10,3km/h. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera: In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa minima (0%). Le temperature si manterranno intorno ai +25,9°C con una brezza leggera proveniente dal Nord Est a 6,3km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

In conclusione, il fine settimana a Verona si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature estive. Sarà un weekend ideale per godersi le attività all’aperto e le bellezze della città.

