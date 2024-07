Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Lunedì 22 Luglio a Verona si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una probabilità di pioggia del 38%. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est.

Nella mattina, le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 30°C, con una leggera brezza che soffierà da Sud Ovest.

Nel pomeriggio, è prevista una leggera pioggia con una probabilità del 25%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31°C, con una brezza che arriverà da Sud Ovest.

In serata, le precipitazioni continueranno a caratterizzare il meteo, con una probabilità di pioggia che si manterrà intorno al 25%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 24°C.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Verona, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche con un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvisi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +23° perc. +23.5° prob. 33 % 5.2 N max 5.3 Tramontana 82 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +21.9° perc. +22.4° 0.37 mm 0.4 N max 5.8 Tramontana 85 % 1010 hPa 7 nubi sparse +24.5° perc. +25.2° prob. 4 % 1.1 SSE max 3.7 Scirocco 82 % 1012 hPa 10 nubi sparse +29.3° perc. +31.5° prob. 9 % 8 SO max 8.2 Libeccio 60 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +31° perc. +33.1° 0.18 mm 9.2 SO max 6.4 Libeccio 52 % 1011 hPa 16 nubi sparse +30.8° perc. +33.1° prob. 36 % 7.2 OSO max 6.4 Libeccio 54 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +26.1° perc. +26.1° 0.28 mm 2.5 N max 3 Tramontana 72 % 1012 hPa 22 pioggia leggera +23.9° perc. +24.4° 0.51 mm 6.4 NNE max 6.1 Grecale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:52

