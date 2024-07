Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani venerdì 26 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Luglio a Verona indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 30,2°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 31,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente per gran parte della giornata, con un leggero aumento delle nuvole serali.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 27,4°C. Nel corso della mattinata, il termometro salirà gradualmente fino a superare i 29°C, mantenendo comunque condizioni di bel tempo.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli con temperature che si assesteranno sui 30°C. La brezza leggera contribuirà a rendere più gradevole la sensazione di caldo, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50%.

In serata, il cielo resterà sereno con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 24,4°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con un’umidità che salirà leggermente al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 26 Luglio a Verona si presentano con condizioni meteo ideali per godersi una giornata all’aperto. Le temperature estive e il cielo sereno renderanno l’atmosfera piacevole e invitante per trascorrere del tempo all’aria aperta. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori estivi e una stabilità atmosferica che favorirà la permanenza di condizioni soleggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.6° perc. +21.8° Assenti 5.8 NE max 6 Grecale 76 % 1013 hPa 4 poche nuvole +21.2° perc. +21.4° Assenti 6.7 NNE max 6.8 Grecale 78 % 1013 hPa 7 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 3.3 SSE max 2.2 Scirocco 67 % 1013 hPa 10 cielo sereno +28.3° perc. +29.3° Assenti 6.4 S max 5.8 Ostro 55 % 1013 hPa 13 cielo sereno +30.1° perc. +31.2° prob. 18 % 6.8 S max 7.1 Ostro 50 % 1012 hPa 16 cielo sereno +29.9° perc. +31.4° prob. 14 % 4.8 S max 5.1 Ostro 53 % 1012 hPa 19 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° prob. 27 % 4.7 ESE max 4.9 Scirocco 71 % 1013 hPa 22 cielo sereno +23.4° perc. +23.8° prob. 13 % 5.7 NE max 6.2 Grecale 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 04:44 e tramonta alle ore 04:44

