Previsioni Meteo Vicenza: il bollettino per domani giovedì 4 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vicenza per Giovedì 4 Luglio mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con cielo sereno o poche nuvole che permetteranno al sole di splendere per gran parte della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai +16°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 9%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +25°C verso mezzogiorno. Il vento sarà leggero, con una direzione prevalente da Sud – Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni, principalmente da Sud – Sud Ovest.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza proveniente da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 4 Luglio a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con cielo sereno e temperature che si manterranno su valori simili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 4 Luglio a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 5.9 NO max 5.5 Maestrale 87 % 1009 hPa 4 poche nuvole +15.2° perc. +15° Assenti 5.9 ONO max 6.2 Maestrale 87 % 1009 hPa 7 cielo sereno +20.3° perc. +20.2° Assenti 2.3 OSO max 3 Libeccio 69 % 1010 hPa 10 cielo sereno +24.5° perc. +24.4° Assenti 3.3 SSE max 4 Scirocco 54 % 1011 hPa 13 cielo sereno +25.8° perc. +25.7° prob. 11 % 5 SE max 4.2 Scirocco 51 % 1011 hPa 16 poche nuvole +25.3° perc. +25.3° prob. 7 % 4.2 SSO max 5.1 Libeccio 56 % 1011 hPa 19 cielo sereno +21.4° perc. +21.5° Assenti 0.7 SO max 2.9 Libeccio 72 % 1012 hPa 22 cielo sereno +19.5° perc. +19.6° Assenti 5.1 N max 5 Tramontana 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:32 e tramonta alle ore 21:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.