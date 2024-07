Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vicenza per Giovedì 18 Luglio indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà generalmente bassa, con solo alcune nubi sparse durante la mattina e il primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +24,8°C. La brezza leggera proveniente da Nord contribuirà a mantenere una sensazione di fresco.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà per lo più sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, con un picco atteso intorno ai +32,6°C intorno alle 12:00. La bassa umidità favorirà una sensazione di caldo meno opprimente.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli, portando le temperature a toccare i +33,4°C intorno alle 14:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con condizioni di vento leggero che favoriranno un clima piacevole.

In serata, il cielo resterà sereno con temperature che si abbasseranno gradualmente, ma rimarranno piacevoli, attorno ai +25,7°C intorno alle 23:00. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1017hPa.

In conclusione, Giovedì 18 Luglio a Vicenza si prospetta come una giornata estiva tipica, con cielo sereno e temperature in linea con la stagione. Le condizioni meteo si prevedono ideali per svolgere attività all’aperto e godersi il bel tempo. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Vicenza per pianificare al meglio le tue attività all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.4° perc. +24.6° prob. 14 % 5.2 NNO max 5.1 Maestrale 65 % 1016 hPa 4 cielo sereno +22.9° perc. +23° prob. 20 % 7.2 NE max 10.4 Grecale 68 % 1018 hPa 7 poche nuvole +28.3° perc. +28.9° Assenti 5.8 NNE max 12.2 Grecale 51 % 1018 hPa 10 nubi sparse +31.3° perc. +32.3° Assenti 9.3 ESE max 9.5 Scirocco 46 % 1018 hPa 13 cielo sereno +33.2° perc. +34.7° prob. 20 % 6.2 ESE max 6.2 Scirocco 43 % 1017 hPa 16 cielo sereno +32.7° perc. +34.7° prob. 26 % 4.4 SE max 5.3 Scirocco 46 % 1016 hPa 19 cielo sereno +28.1° perc. +29.8° prob. 19 % 3.2 NE max 3.9 Grecale 62 % 1016 hPa 22 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° prob. 15 % 4.8 NNO max 4.5 Maestrale 68 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.