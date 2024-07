Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Vicenza prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa intorno al 25-30%. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori che si attesteranno intorno ai +26-27°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, intorno ai +27-28°C, a causa di una leggera umidità presente nell’aria.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa tenderà a diminuire, lasciando spazio a schiarite e a un cielo più sereno. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che potrebbero superare i +28-29°C nelle ore centrali del giorno. La percezione della temperatura sarà leggermente più alta, ma comunque sopportabile grazie alla brezza leggera che soffierà da Est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà per lo più sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5-10%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +29-30°C, garantendo una giornata calda e soleggiata. La brezza leggera proveniente da Est contribuirà a rendere più gradevole la permanenza all’aperto.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 15-20%. Le temperature caleranno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +23-24°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 25 Luglio a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli, con temperature gradevoli e un cielo per lo più sereno. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature in lieve aumento e cieli generalmente sereni. Sono previste solo deboli variazioni nelle condizioni del vento e dell’umidità, che non dovrebbero influire significativamente sulle temperature e sulle condizioni atmosferiche complessive.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.3° perc. +21.6° prob. 13 % 6.3 N max 5.9 Tramontana 83 % 1013 hPa 4 nubi sparse +20.8° perc. +21° prob. 14 % 6.8 NNE max 10.3 Grecale 79 % 1013 hPa 7 nubi sparse +24.7° perc. +24.8° prob. 5 % 5.9 NE max 11.6 Grecale 60 % 1013 hPa 10 poche nuvole +27.6° perc. +28.1° prob. 13 % 9 E max 8.5 Levante 50 % 1013 hPa 13 cielo sereno +29° perc. +29.4° prob. 13 % 7.8 E max 5.9 Levante 48 % 1011 hPa 16 cielo sereno +28.5° perc. +29.3° prob. 10 % 8.2 E max 6.2 Levante 52 % 1010 hPa 19 poche nuvole +24.4° perc. +24.6° prob. 5 % 4.5 NE max 5.2 Grecale 67 % 1011 hPa 22 poche nuvole +22.8° perc. +23° prob. 2 % 5 N max 5.5 Tramontana 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 04:41 e tramonta alle ore 04:41

