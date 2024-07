Previsioni Meteo Vico Equense: il bollettino per domani domenica 14 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vico Equense per Domenica 14 Luglio indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30°C durante le ore centrali del pomeriggio, mentre la minima si manterrà intorno ai 25°C durante le prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 26°C e i 29°C. Il vento soffierà da ovest con intensità variabile tra i 6km/h e i 10km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30°C, mentre la brezza leggera proveniente da ovest contribuirà a rendere l’aria piacevole nonostante il caldo.

In serata, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 28°C. Il vento, proveniente da nord-ovest, soffierà con una velocità di circa 10km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 14 Luglio a Vico Equense prevedono una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo sereno. È consigliabile approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi il clima mite di questa località costiera della Campania.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.4 NO max 4.2 Maestrale 65 % 1011 hPa 3 cielo sereno +25.2° perc. +25.5° Assenti 0.9 N max 3 Tramontana 67 % 1011 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 1.8 NNO max 3.2 Maestrale 61 % 1012 hPa 9 cielo sereno +28.7° perc. +29.5° Assenti 9.8 OSO max 9.8 Libeccio 52 % 1012 hPa 12 nubi sparse +29.6° perc. +30.8° Assenti 12 O max 11.6 Ponente 52 % 1012 hPa 15 cielo sereno +29.7° perc. +30.9° Assenti 14.4 O max 15.3 Ponente 52 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.1° perc. +29.5° Assenti 12.8 NO max 16.1 Maestrale 59 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.1° perc. +28.3° Assenti 8.5 NNO max 10 Maestrale 61 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:30

