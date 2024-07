Previsioni Meteo Vigevano: tutti i dettagli per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Luglio a Vigevano prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 29,1°C nel pomeriggio, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 31,4°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere, principalmente provenienti da direzioni variabili tra Sud e Ovest.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da un lieve aumento delle temperature, con cielo sereno e una copertura nuvolosa inferiore al 10%.

Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature saliranno gradualmente, superando i 25°C verso le ore 10:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che potrà raggiungere il 15%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 29°C, con una percezione di calore che potrà superare i 31°C. Non sono previste precipitazioni significative, ma potrebbero verificarsi brevi episodi di vento leggero.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa in aumento, ma senza rischio di piogge. Le temperature caleranno gradualmente, attestandosi intorno ai 22°C verso le 23:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Vigevano per Martedì 9 Luglio indicano una giornata estiva con temperature gradevoli e cielo prevalentemente sereno. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Luglio a Vigevano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.3° perc. +20.8° prob. 6 % 4.9 NNO max 5 Maestrale 92 % 1017 hPa 3 cielo sereno +19.4° perc. +19.8° Assenti 3.9 ONO max 4.7 Maestrale 93 % 1017 hPa 6 cielo sereno +21.5° perc. +22° Assenti 4.1 ONO max 5.5 Maestrale 88 % 1017 hPa 9 cielo sereno +25.7° perc. +26.3° Assenti 1.9 SO max 1.4 Libeccio 75 % 1017 hPa 12 poche nuvole +28.5° perc. +30.9° Assenti 2.2 S max 3.3 Ostro 65 % 1016 hPa 15 cielo sereno +29.1° perc. +31.4° prob. 4 % 1.9 SSE max 3.7 Scirocco 61 % 1015 hPa 18 cielo sereno +27.1° perc. +29.5° prob. 7 % 1.5 SO max 2.9 Libeccio 76 % 1015 hPa 21 poche nuvole +23.1° perc. +23.6° prob. 2 % 3.6 NNO max 3.8 Maestrale 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:48 e tramonta alle ore 21:11

