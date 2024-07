Previsioni Meteo Vignola: il bollettino per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Previsioni Meteo a Vignola per Giovedì 25 Luglio

Le condizioni meteo a Vignola per Giovedì 25 Luglio saranno caratterizzate da cielo sereno durante la notte e la mattina, con una leggera copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +18,1°C e i +31,8°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo una sensazione di calore costante. Il vento soffierà prevalentemente da Est – Nord Est con intensità variabile, mentre le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune ore della giornata. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 32% durante le ore più calde, garantendo un clima secco e piacevole.

Nel dettaglio, la notte e la mattina si presenteranno con cielo sereno e temperature fresche, ideali per un riposo rigenerante e una colazione all’aperto. Nel pomeriggio e nella sera, invece, si potranno osservare nubi sparse che potrebbero offuscare leggermente il cielo, senza tuttavia pregiudicare le condizioni di bel tempo.

Guardando alle previsioni meteo dei prossimi giorni a Vignola, possiamo anticipare una stabilità delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno elevate e un clima generalmente soleggiato. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata per evitare l’esposizione prolungata al sole e mantenere un adeguato livello di idratazione.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Vignola indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature estive e un clima piacevole. Sia chi desidera godersi una giornata all’aria aperta, sia chi preferisce rimanere al chiuso, potrà approfittare di queste condizioni meteo favorevoli. Buona giornata a tutti!

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Vignola

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° prob. 32 % 4.3 ENE max 4.1 Grecale 78 % 1012 hPa 3 cielo sereno +18.4° perc. +18.4° Assenti 5.3 ENE max 4.8 Grecale 81 % 1012 hPa 6 cielo sereno +23° perc. +23° Assenti 2.6 ENE max 3.9 Grecale 62 % 1012 hPa 9 cielo sereno +29.7° perc. +29.2° Assenti 5 SO max 5.4 Libeccio 39 % 1011 hPa 12 poche nuvole +31.2° perc. +30.3° Assenti 14.4 OSO max 13.9 Libeccio 33 % 1009 hPa 15 nubi sparse +27.6° perc. +27.7° prob. 14 % 7.2 SO max 9.8 Libeccio 46 % 1010 hPa 18 nubi sparse +23.9° perc. +24° prob. 10 % 3.1 O max 3.7 Ponente 60 % 1011 hPa 21 cielo sereno +20.6° perc. +20.4° Assenti 5.8 ENE max 5 Grecale 68 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 03:29 e tramonta alle ore 03:29

