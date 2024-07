Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Villaricca indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con un cielo sereno che caratterizzerà il tempo in tutte le fasce orarie.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori che oscilleranno tra i +27°C e i +33°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma comunque sopportabile. Il vento soffierà a basse velocità provenendo prevalentemente da direzione Ovest – Sud Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco massimo, con valori che potranno superare i +32°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo comunque una direzione costante da Ovest. L’umidità relativa dell’aria si attesterà intorno al 42%.

In serata, le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, ma si manterranno comunque elevate, con valori intorno ai +28°C. Il vento perderà ulteriormente di intensità, diventando una brezza leggera che contribuirà a rinfrescare l’atmosfera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca per i prossimi giorni indicano un clima caldo e stabile, con cieli sereni e temperature estive. È consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e mantenere un’adeguata idratazione per affrontare al meglio le giornate calde in arrivo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +26.3° Assenti 2.8 ONO max 3.9 Maestrale 74 % 1015 hPa 3 cielo sereno +25° perc. +25.5° Assenti 2.1 NNO max 2.8 Maestrale 74 % 1015 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +28.2° Assenti 2.4 N max 2.8 Tramontana 62 % 1016 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +32.5° Assenti 7.5 OSO max 5.5 Libeccio 44 % 1016 hPa 12 cielo sereno +32.4° perc. +33.7° Assenti 17.3 OSO max 15.1 Libeccio 44 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +32.8° Assenti 19 O max 23.1 Ponente 46 % 1014 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +30.2° Assenti 10.8 O max 16.4 Ponente 53 % 1014 hPa 21 cielo sereno +27.7° perc. +29° Assenti 3.5 O max 4.8 Ponente 59 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.