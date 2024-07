Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Villaricca indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con temperature che si manterranno elevate durante le ore diurne.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le temperature oscilleranno tra i +27,3°C e i +31,6°C, con un’umidità intorno al 40%.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli, con temperature che raggiungeranno i +32,7°C. Il vento soffierà da Sud Ovest con intensità fino a 15,1km/h.

In serata, le condizioni meteo resteranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +26,6°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest.

In conclusione, Lunedì 15 Luglio a Villaricca sarà caratterizzato da un clima estivo e soleggiato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature si manterranno elevate e il vento sarà generalmente debole. Per i prossimi giorni, è previsto un persistere delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero aumentare leggermente verso la metà della settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.3° perc. +25.5° Assenti 5 NNO max 6.1 Maestrale 62 % 1012 hPa 3 cielo sereno +24.8° perc. +24.8° Assenti 3.5 N max 4.4 Tramontana 57 % 1011 hPa 6 cielo sereno +27.3° perc. +27.5° Assenti 3 NE max 4.5 Grecale 47 % 1012 hPa 9 cielo sereno +31.6° perc. +31.3° Assenti 8.1 SSO max 5.7 Libeccio 37 % 1012 hPa 12 cielo sereno +32.5° perc. +32.8° Assenti 17.9 OSO max 15.1 Libeccio 39 % 1011 hPa 15 cielo sereno +31.2° perc. +31.8° Assenti 16.6 O max 19.2 Ponente 44 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.6° perc. +29.4° Assenti 9.7 O max 13.1 Ponente 52 % 1011 hPa 21 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 7.1 O max 8.8 Ponente 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:46 e tramonta alle ore 20:31

