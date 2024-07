Previsioni Meteo Villaricca: il bollettino per domani mercoledì 31 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 31 Luglio a Villaricca indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con un cielo sereno che caratterizzerà la giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che raggiungeranno i 33°C durante le ore centrali della giornata.

Durante la notte, le temperature saranno piacevoli, con valori intorno ai 27-26°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità intorno ai 10km/h.

Nella mattina, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole. Le temperature aumenteranno gradualmente, arrivando a toccare i 32°C verso le ore 10:00. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Ovest con una velocità che si attesterà intorno ai 11km/h.

Nel pomeriggio, il sole splenderà alto nel cielo di Villaricca, con temperature che si manterranno intorno ai 32-33°C. Il vento sarà sempre da Sud Ovest con raffiche leggere che potranno raggiungere i 15-16km/h.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 28-27°C. Il vento sarà sempre presente, ma con una intensità più contenuta rispetto alle ore centrali della giornata.

In conclusione, Mercoledì 31 Luglio a Villaricca sarà caratterizzato da un clima caldo e soleggiato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature rimarranno elevate, quindi è consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi del sole e idratarsi frequentemente. Per i prossimi giorni, le previsioni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno su valori estivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Luglio a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.8° perc. +26.9° Assenti 9.9 NE max 14.9 Grecale 30 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 5.1 NE max 9 Grecale 34 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28° perc. +27.1° Assenti 4.9 NE max 8.4 Grecale 30 % 1013 hPa 9 poche nuvole +32.1° perc. +30.5° Assenti 7.1 S max 6.3 Ostro 26 % 1013 hPa 12 cielo sereno +33° perc. +32.2° Assenti 16.8 SO max 13.1 Libeccio 31 % 1012 hPa 15 cielo sereno +31.6° perc. +32.7° Assenti 16.2 OSO max 16.4 Libeccio 46 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.3° perc. +31° Assenti 7 O max 6.8 Ponente 56 % 1011 hPa 21 cielo sereno +27.6° perc. +29.2° Assenti 4.6 O max 5.1 Ponente 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:17

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.