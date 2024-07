Previsioni Meteo Villaricca: tutti i dettagli per domani domenica 28 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 28 Luglio a Villaricca si presentano con condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima prevista sarà di 32,7°C, con una temperatura percepita che potrà raggiungere i 34,1°C. Durante la giornata, la velocità del vento aumenterà gradualmente, con raffiche che potranno arrivare fino a 24,4km/h nel pomeriggio.

Nelle prime ore del mattino, la brezza leggera proveniente da Sud Est favorirà una temperatura piacevole attorno ai 27,9°C. Man mano che il sole si alzerà sull’orizzonte, le temperature aumenteranno costantemente, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio.

Nel corso della giornata, l’umidità si manterrà intorno al 44-46%, garantendo un clima secco e piacevole. Le precipitazioni saranno assenti, con una copertura nuvolosa pari al 0% per l’intera giornata.

Alla luce di queste previsioni, possiamo affermare che Domenica 28 Luglio a Villaricca sarà caratterizzata da condizioni meteo ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi il bel tempo estivo. Le temperature calde inviteranno a rilassarsi al sole, magari in spiaggia o in piscina, mentre la brezza leggera contribuirà a rendere più sopportabile il caldo.

Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo e cielo sereno a Villaricca, con temperature che si attesteranno su valori simili a quelli della Domenica. Pertanto, si prospetta un periodo stabile e soleggiato, ideale per chi desidera godersi le belle giornate estive in tranquillità.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Luglio a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.9° perc. +28.3° Assenti 3.5 OSO max 5.9 Libeccio 64 % 1016 hPa 3 cielo sereno +26.3° perc. +26.3° Assenti 1.6 SO max 5.7 Libeccio 67 % 1016 hPa 6 cielo sereno +27.9° perc. +29.3° Assenti 3.3 SE max 5 Scirocco 60 % 1017 hPa 9 cielo sereno +31.5° perc. +33.1° Assenti 7.8 SSO max 5.9 Libeccio 48 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +34.1° Assenti 18.2 OSO max 14.5 Libeccio 44 % 1016 hPa 15 cielo sereno +31.3° perc. +32.2° prob. 1 % 19.5 O max 24.6 Ponente 45 % 1015 hPa 18 cielo sereno +28.9° perc. +30.5° Assenti 11.8 O max 15.6 Ponente 57 % 1015 hPa 21 cielo sereno +27.9° perc. +29.6° Assenti 4.2 ONO max 5.2 Maestrale 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 20:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.