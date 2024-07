Previsioni Meteo Vimercate: tutti i dettagli per domani giovedì 11 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Luglio a Vimercate indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 31,5°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà superare i 33°C. Il vento sarà generalmente debole, con raffiche leggere provenienti prevalentemente da direzione Sud.

Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di precipitazioni sono basse, con un’umidità che si attesterà intorno all’80% e una pressione atmosferica stabile a 1015hPa.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature inizieranno a salire, con valori che supereranno i 28°C verso le 10:00. Il vento sarà ancora debole, con una percezione di caldo che aumenterà gradualmente.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza nuvole, portando le temperature ai valori massimi della giornata. L’umidità si manterrà intorno al 50%, con una pressione atmosferica che tenderà a diminuire leggermente.

In serata, il cielo resterà sereno, ma verso le 19:00 è prevista una breve pioggia leggera, che non influenzerà significativamente le temperature. L’umidità aumenterà leggermente al 76%, con una pressione atmosferica che tornerà a salire.

In conclusione, le previsioni meteo per Vimercate per Giovedì 11 Luglio indicano una giornata calda e soleggiata, con temperature elevate e condizioni di stabilità atmosferica. È consigliabile prestare attenzione alle ore più calde della giornata e mantenere un’adeguata idratazione. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo estivo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Luglio a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.9° perc. +23.3° prob. 18 % 3.5 NNO max 7.2 Maestrale 79 % 1015 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +22.3° prob. 1 % 3.8 NNO max 5.8 Maestrale 80 % 1015 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.4° Assenti 1.5 NO max 3.5 Maestrale 75 % 1016 hPa 9 cielo sereno +28.2° perc. +29.8° Assenti 4.8 SSO max 3.4 Libeccio 61 % 1016 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +32.9° Assenti 6.8 S max 4.8 Ostro 52 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +33.3° prob. 5 % 6.6 S max 4.7 Ostro 50 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +31.7° prob. 15 % 5.3 S max 8.5 Ostro 71 % 1013 hPa 21 cielo sereno +25.1° perc. +25.8° prob. 29 % 3.9 N max 3.8 Tramontana 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 21:09

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.