Previsioni Meteo Vimercate: tutti i dettagli per domani giovedì 18 luglio

Le previsioni meteo a Vimercate per Giovedì 18 Luglio mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, mentre nel pomeriggio e nella sera il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse.

Durante la notte, si prevede la presenza di nubi sparse con una probabilità di piogge leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà intorno all’84% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1017hPa.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29°C intorno alle 10:00, con una leggera probabilità di piogge leggere. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità di 6km/h. L’umidità si attesterà intorno al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1018hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa. Le temperature massime saranno di +31,6°C intorno alle 14:00, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 48% e la pressione atmosferica sarà di 1017hPa.

Infine, in serata il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa. Le temperature si abbasseranno fino a +24,3°C intorno alle 23:00, con una leggera brezza proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà intorno al 77% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1018hPa.

In base alle previsioni meteo dei prossimi giorni a Vimercate, si prevede un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature in leggero aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e consultare aggiornamenti costanti per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.1° perc. +22.6° 0.13 mm 6.3 NNE max 6.6 Grecale 84 % 1017 hPa 3 nubi sparse +21.3° perc. +21.6° prob. 19 % 6.1 NNE max 6.3 Grecale 81 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +23.5° perc. +23.9° 0.17 mm 1.4 N max 3.7 Tramontana 77 % 1018 hPa 9 cielo sereno +27.9° perc. +29.3° prob. 25 % 6 SSE max 7.2 Scirocco 60 % 1019 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +32.6° prob. 12 % 6.6 SSE max 5.6 Scirocco 50 % 1018 hPa 15 cielo sereno +31.4° perc. +33° prob. 6 % 7.7 SSE max 5.8 Scirocco 48 % 1017 hPa 18 cielo sereno +28.5° perc. +30.9° prob. 7 % 5.9 S max 9.4 Ostro 65 % 1016 hPa 21 cielo sereno +25.3° perc. +25.8° prob. 9 % 4.8 N max 4.7 Tramontana 75 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:53 e tramonta alle ore 21:03

