Previsioni Meteo Vimercate: tutti i dettagli per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Vimercate indicano condizioni instabili con precipitazioni diffuse durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con possibilità di piogge leggere e moderate. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi che si attesteranno intorno ai +27,9°C nel pomeriggio.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è prevista pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 32% e temperature intorno ai +22,9°C. La situazione non cambierà molto nelle prime ore del mattino, con piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del giorno.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, la pioggia leggera persiste con una copertura nuvolosa che raggiunge l’80%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,7°C. Durante le ore centrali della mattina, la pioggia diventerà moderata, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che saliranno fino a +25,2°C.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le piogge moderate continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa del 53% e temperature che si attesteranno intorno ai +27,8°C. Le precipitazioni potrebbero diminuire di intensità verso sera, ma la situazione rimarrà instabile.

In serata, a partire dalle 18:00, è prevista ancora pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 38% e temperature intorno ai +25°C. Le precipitazioni potrebbero attenuarsi leggermente, ma il cielo rimarrà nuvoloso.

In base alla situazione attesa per Venerdì 12 Luglio, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di munirsi di un ombrello o di un impermeabile in caso di pioggia. Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Vimercate indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una diminuzione delle precipitazioni e un graduale ritorno al bel tempo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Vimercate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +22.9° perc. +23.5° 0.68 mm 3.2 NNE max 4.6 Grecale 88 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +21.7° perc. +22.4° 0.11 mm 4.6 NNE max 4.5 Grecale 91 % 1013 hPa 6 pioggia leggera +22.7° perc. +23.3° 0.93 mm 2.5 NNO max 4.3 Maestrale 90 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +25.2° perc. +25.9° 1.72 mm 3.9 SO max 3.9 Libeccio 83 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +27.5° perc. +30° 1.67 mm 3.4 SSE max 4.8 Scirocco 73 % 1011 hPa 15 pioggia moderata +27.7° perc. +30.3° 1.05 mm 5 SSE max 7.9 Scirocco 71 % 1009 hPa 18 pioggia moderata +25° perc. +25.7° 1.59 mm 4.8 ENE max 5 Grecale 83 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +22° perc. +22.6° 0.57 mm 8.6 NO max 13.1 Maestrale 90 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 05:47 e tramonta alle ore 21:08

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.