Previsioni Meteo Vittoria: il bollettino per domani mercoledì 10 luglio

Mercoledì 10 Luglio a Vittoria si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e assenza di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i +30°C durante le ore centrali del giorno. Il vento soffierà principalmente da Sud Ovest con intensità variabile, mentre l’umidità si attesterà intorno al 30-35%.

Nel dettaglio, la mattina si prevede con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero da Sud Ovest, mentre l’umidità si manterrà intorno al 30%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, con valori che potranno superare i +33°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, ma si manterrà comunque una brezza leggera da Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 30-35%.

La sera sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in calo, ma comunque piuttosto miti. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità via via decrescente. L’umidità aumenterà leggermente rispetto alle ore centrali della giornata, attestandosi intorno al 40-50%.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Vittoria indicano una giornata di sole e caldo, con temperature elevate e vento leggero. L’umidità si manterrà su valori contenuti, garantendo una sensazione di caldo non eccessivamente afosa. Resta comunque consigliabile proteggersi adeguatamente dai raggi solari e idratarsi a sufficienza, data l’intensità del caldo previsto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Vittoria

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.9° perc. +24.8° Assenti 6.4 NNE max 7.6 Grecale 51 % 1014 hPa 3 cielo sereno +25.4° perc. +25.3° Assenti 8.3 NE max 8.8 Grecale 50 % 1013 hPa 6 cielo sereno +28.8° perc. +28.4° Assenti 0.6 OSO max 2.4 Libeccio 40 % 1014 hPa 9 cielo sereno +32.6° perc. +31.8° Assenti 12.6 SO max 11.5 Libeccio 32 % 1014 hPa 12 cielo sereno +33.4° perc. +33.1° Assenti 18 SSO max 16.1 Libeccio 33 % 1014 hPa 15 cielo sereno +31.1° perc. +31.2° Assenti 15.4 OSO max 15.6 Libeccio 41 % 1014 hPa 18 cielo sereno +27° perc. +27.6° Assenti 4.2 ONO max 5.2 Maestrale 53 % 1014 hPa 21 cielo sereno +25.3° perc. +25.3° Assenti 4.4 N max 5.5 Tramontana 53 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:22

