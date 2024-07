Previsioni Meteo Voghera: il bollettino per domani lunedì 15 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Luglio a Voghera prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà minima, con temperature che si attesteranno intorno ai +19°C. La mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i +25°C verso le ore 09:00. Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Voghera, con temperature massime che potranno superare i +28°C. Anche in serata, il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno piacevoli attorno ai +22°C.

Le condizioni meteo complessive per Lunedì 15 Luglio a Voghera saranno caratterizzate da un clima estivo, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature massime toccheranno i +28°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai +19°C durante la notte. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche leggere e direzione prevalente da Nord Est.

In base alle previsioni del tempo, possiamo affermare che Lunedì 15 Luglio sarà una giornata ideale per godersi il bel tempo e le temperature gradevoli a Voghera. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo e stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori estivi e cielo generalmente sereno. Si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aria aperta e godersi le belle giornate estive a Voghera.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Luglio a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.8° perc. +19.8° Assenti 4.6 SSO max 5.5 Libeccio 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +18.8° perc. +18.7° Assenti 3.7 SO max 4.4 Libeccio 73 % 1014 hPa 6 cielo sereno +20.9° perc. +21° Assenti 2.4 O max 3.2 Ponente 73 % 1015 hPa 9 cielo sereno +25° perc. +25.4° Assenti 2.4 NNO max 2.1 Maestrale 69 % 1015 hPa 12 cielo sereno +27.8° perc. +29.6° Assenti 7.3 NNE max 6.6 Grecale 65 % 1013 hPa 15 cielo sereno +28.9° perc. +31.6° prob. 8 % 6.3 NE max 5.9 Grecale 65 % 1012 hPa 18 cielo sereno +26.9° perc. +29.5° prob. 4 % 5.3 N max 5.4 Tramontana 80 % 1012 hPa 21 cielo sereno +22.9° perc. +23.5° prob. 8 % 4.8 S max 4.8 Ostro 88 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 21:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.