Previsioni Meteo Voghera: il bollettino per domani lunedì 22 luglio

Previsioni Meteo a Voghera per Lunedì 22 Luglio

Le condizioni meteo a Voghera per Lunedì 22 Luglio saranno caratterizzate da una giornata inizialmente instabile con piogge leggere durante la notte e cielo coperto nelle prime ore del mattino. Successivamente, nel corso della mattina e del pomeriggio, il cielo si schiarirà regalando un’abbondante dose di sole e temperature in aumento.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 62%. Le temperature oscilleranno tra i +21,9°C e i +25,9°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno all’88%.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando un’abbondante dose di sole con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +30,6°C, con una brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 55%.

In serata, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%.

In conclusione, Lunedì 22 Luglio a Voghera si prospetta una giornata inizialmente instabile con piogge leggere, seguite da un miglioramento delle condizioni meteo con cielo sereno e temperature in aumento nel corso della mattina e del pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori elevati, mentre il vento sarà prevalentemente di brezza leggera proveniente da diverse direzioni. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Voghera.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.3° perc. +20.8° 0.18 mm 8 SSO max 8.9 Libeccio 92 % 1010 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +19.9° prob. 8 % 7.1 SSO max 7.5 Libeccio 94 % 1011 hPa 6 nubi sparse +21.9° perc. +22.4° prob. 8 % 7.1 OSO max 9.2 Libeccio 88 % 1012 hPa 9 cielo sereno +25.9° perc. +26.4° prob. 4 % 6.3 ONO max 5.6 Maestrale 72 % 1012 hPa 12 cielo sereno +29.4° perc. +31.4° prob. 4 % 5.1 ONO max 4.8 Maestrale 58 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.6° perc. +32.5° prob. 12 % 4.1 ONO max 4.9 Maestrale 53 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.9° perc. +30.3° prob. 12 % 4.4 NE max 4.6 Grecale 69 % 1011 hPa 21 cielo sereno +23.7° perc. +24.2° prob. 12 % 5.9 SE max 5.5 Scirocco 76 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:58

