Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani sabato 20 luglio

Sabato 20 Luglio a Voghera si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa fino al pomeriggio, quando il cielo si presenterà sereno.

Durante la mattina, le temperature si attesteranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. Nel corso della mattina, il cielo si libererà dalle nubi, garantendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i +27°C nel primo pomeriggio.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente sereno, con temperature massime che potranno superare i +28°C. Il vento sarà debole e la probabilità di precipitazioni sarà assente.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +22°C.

In base alle previsioni meteo, possiamo affermare che Sabato 20 Luglio a Voghera sarà una giornata caratterizzata da bel tempo e temperature gradevoli, ideale per trascorrere del tempo all’aperto. Le previsioni meteo per i prossimi giorni confermano un clima stabile e soleggiato, senza precipitazioni all’orizzonte.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.7° perc. +20.1° 0.13 mm 6.7 ENE max 8.1 Grecale 92 % 1014 hPa 3 nubi sparse +18.4° perc. +18.8° prob. 9 % 5.7 ENE max 6 Grecale 92 % 1013 hPa 6 nubi sparse +20.8° perc. +21.2° Assenti 1.7 ONO max 2.2 Maestrale 88 % 1013 hPa 9 poche nuvole +24.9° perc. +25.5° Assenti 3.2 N max 4.4 Tramontana 78 % 1012 hPa 12 cielo sereno +27.9° perc. +30.1° Assenti 8.6 NE max 8.6 Grecale 67 % 1010 hPa 15 cielo sereno +28.9° perc. +31.6° prob. 4 % 11.7 ENE max 11.8 Grecale 65 % 1009 hPa 18 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 4 % 10.1 ENE max 18.8 Grecale 83 % 1008 hPa 21 cielo sereno +22.7° perc. +23.3° Assenti 6.2 SE max 6.6 Scirocco 85 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 21:00

