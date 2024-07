Rai: Ruotolo, ‘alibi farlocchi da Rainews su elezioni francesi, Petrecca deve dimettersi’

MeteoWeb

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – ?Stanno ciurlando nel manico: la destra e il sindacato giallo della Rai che rivendicano la correttezza di RaiNews24 nella notte dello spoglio per le elezioni legislative francesi. Altro che scuse dal Partito Democratico e dalla sua segretaria”. Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria Pd.

“La dura verità è che né l?amministratore delegato Sergio, né il direttore generale Rossi e nemmeno la direttrice per l’offerta editoriale Maggioni hanno deciso di fare quello che tutti i broadcaster europei hanno fatto: dedicare spazio adeguato ad un evento politico importantissimo. Troppo poco o nulla sulle reti generaliste. L’alibi di Rainews24 è farlocco: sulla testata diretta da Petrecca le elezioni francesi sono state surclassate da un festival di provincia del quale, guarda un po’, lo stesso direttore era ospite. Petrecca deve dimettersi, questo è solo l’ultimo dei suoi errori che hanno indotto la redazione a sfiduciarlo di fatto. Ringraziamo Telemeloni che ogni giorno ci dimostra che la riforma della governance Rai non è più procrastinabile”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.