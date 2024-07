Referendum: Schlein, ‘via libera firme on line, bella giornata per democrazia’**

MeteoWeb

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – ?Una grande vittoria e una grande soddisfazione il via libera alla piattaforma per la raccolta delle sottoscrizioni delle elettrici e degli elettori a sostegno delle proposte referendarie e dei progetti di legge di iniziativa popolare. E poter finalmente mettere le tecnologie digitali al servizio della partecipazione rende questa una bella giornata per la democrazia?. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

