Roma, Ama-Università Tor Vergata: accordo quadro di collaborazione su ricerca e formazione

Roma, 25 lug. – (Adnkronos) – E? stato siglato oggi un accordo quadro tra Ama e Università degli studi di Roma ?Tor Vergata? che pone le basi per collaborazioni future tra i due enti, in particolare nell?ambito della ricerca e della formazione. La convenzione è stata firmata, presso la sede dell?Assessorato all?Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale dal Rettore dell?Università Prof. Nathan Levialdi Ghiron e dal Presidente di Ama S.p.A. Bruno Manzi, alla presenza dell?Assessora Sabrina Alfonsi e del Direttore Generale di Ama S.p.A. Alessandro Filippi. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota.

L?accordo quadro, che farà da base a successive iniziative e collaborazioni, prevede in prima battuta lo sviluppo una sinergia con il Dipartimento di Ingegneria dell?Impresa ?Mario Lucentini, allo scopo di approfondire la ricerca negli ambiti dell?Ingegneria Sanitaria Ambientale, della tecnologia e della meccanica inerenti alla raccolta dei rifiuti e delle analisi chimiche associate al ciclo dei rifiuti. Successivamente le modalità e le forme di collaborazione congiunta e l?effettiva suddivisione di compiti e responsabilità tra Ama e Università saranno regolate attraverso la stipula di specifici atti esecutivi. La convenzione quadro si tradurrà anche in un reciproco interscambio di personale e competenze professionali attraverso cui si perseguiranno gli scopi di ricerca e formazione alla base dell?accordo.

?Questa convenzione mette Ama nella posizione di poter avere un supporto scientifico per portare sviluppo e innovazione in tutti gli ambiti di attività che quotidianamente svolge. Grazie alla sinergia con l’ambiente accademico, l?Azienda fa un importante passo in avanti nel percorso già avviato per diventare quel player di economia circolare che noi ambiamo a costruire”, ha detto l?Assessora all?Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi. ?La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un importante passo in avanti per la nostra azienda ? sottolinea il Presidente di Ama Bruno Manzi -. In particolare, questa intesa con l?Università Tor Vergata ci consente di passare ad una conoscenza scientifica di tutto il nostro lavoro sia dal punto di vista operativo che da quello gestionale?.

