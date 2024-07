Roma: Ciani, ‘grave episodio Torpignattara, interrogazione per fare chiarezza’

MeteoWeb

Roma, 2 lug (Adnkronos) – “Ho depositato insieme ad alcuni colleghi una interrogazione al ministro dell?Interno per fare chiarezza sul grave episodio di violenza e razzismo denunciato la scorsa notte a Torpignattara. Il fatto che bambini e ragazzi siano insultati per strada per la loro origine e che i loro parenti siano aggrediti violentemente è grave e non tollerabile”. Lo dice Paolo Ciani, vice capogruppo Pd-Idp alla Camera e capogruppo Demos in assemblea capitolina sulle notizie dell?aggressione a Torpignattara.

“Roma è una città multietnica e multiculturale da secoli e nessuno può pensare di imporre con la violenza altre modalità di rapporti di quelli previsti dalla nostra Costituzione e dalle leggi che ne derivano?, aggiunge Ciani.

