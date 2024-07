MeteoWeb

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – ?Nel rispetto del dolore che ha colpito la comunità di Scampia abbiamo ritenuto opportuno, in accordo con Matteo Renzi e con il Presidente De Luca, rinviare a nuova data l?iniziativa sull?Autonomia differenziata prevista per giovedì 25 luglio presso la Sala Nassirya del Consiglio regionale della Campania?. Così il gruppo consiliare di Italia Viva in Regione promotore dell?incontro.

