Si: Biancofiore, ‘parole Salis da brividi, criminale giustificare occupazioni’

Roma, 6 lug (Adnkronos) – “Vengono i brividi a leggere le parole della neo eurodeputata Ilaria Salis che riesce ad avere il coraggio di nascondere l’illegalità delle occupazioni abusive, arrivando a parlare di ‘istanze sociali’. Noi siamo e saremo sempre dalla parte della legalità: criminale è giustificare il racket delle occupazioni degli immobili, che persone perbene e rispettose delle regole hanno acquistato con sudore e lavoro”. Lo dice la senatrice Michaela Biancofiore, capogruppo di Civici d’Italia-Noi moderati Maie.

“Il dovere di uno Stato di diritto è impedire questo scempio, evitando che continui lo scippo di case anche a chi, effettivamente, merita di avere un alloggio e di essere aiutato, in un momento di difficoltà, a trovare un appartamento dignitoso nel quale vivere. Basta negare un reato, basta rivendicare e legittimare l’illegalità. Salis prima paghi i suoi debiti e poi eviti di continuare a giustificare l’ingiustificabile”, prosegue.

“Subito la sacralità della casa evocata dal Premier Meloni in Costituzione e inasprimento delle pene per contrastare concretamente questo ignobile fenomeno indegno di un Paese civile”, conclude Biancofiore.

