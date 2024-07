MeteoWeb

Palermo, 10 lug. (Adnkronos) – La Protezione civile regionale della Sicilia ha annunciato per oggi allerta arancione per il rischio di incendi e ondate di calore valevole dalla mezzanotte e per le successive 24 ore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.