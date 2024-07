Strage Cutro: Schlein, ‘si poteva evitare, governo tace ma continueremo a pretendere verità’

MeteoWeb

Rinam (Adnkronos) – ?Le vittime del naufragio di Cutro, dunque, si potevano evitare se le autorità preposte avessero agito secondo dovere. E ora è la Procura della Repubblica di Crotone a metterlo nero su bianco, chiedendo il rinvio a giudizio dei sei indagati”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Chiediamo verità e giustizia da quando, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, si è consumata una delle più grandi tragedie per numero di morti, qui, sulle nostre coste. Stiamo ancora aspettando che il Ministro Piantedosi risponda alla domanda che facciamo dal giorno del naufragio: perché non sono partiti i mezzi di soccorso più adeguati della Guardia costiera? Il Governo tace da allora, ma non ci fermeremo e continueremo a pretendere di sapere la verità?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.