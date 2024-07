Tennis: Wimbledon, Musetti agli ottavi, battuto Comesana in quattro set

MeteoWeb

Londra, 6 lug. (Adnkronos) – Lorenzo Musetti per la prima volta in carriera accede agli ottavi di finale di Wimbledon. L’azzurro, numero 25 del mondo, in una gara interrotta più volte per pioggia, supera l’argentino Francisco Comesana, n.122 della classifica mondiale, nel terzo turno del singolare maschile, con il punteggio di 6-2, 6-7 (4-7), 7-6 (7-3), 6-3. Per un posto nei quarti l’azzurro sfiderà il lucky loser francese Giovanni Mpetshi Perricard, 58esimo del ranking Atp.

