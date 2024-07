Tennis: Wimbledon, Musetti batte Perricard e vola ai quarti, è tris record azzurro

MeteoWeb

Londra, 8 lug. (Adnkronos) – Lorenzo Musetti, dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini, approda ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. Un record azzurro sull’erba londinese che eguaglia quello di presenze italiane nei quarti di uno Slam del 1948 al Roland Garros. Il carrarino, numero 25 del seeding si è imposto in rimonta sul francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 58 del ranking, in quattro set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 in due ore e 3 minuti di gioco. Ai quarti di finale il tennista toscano attende il vincente del match fra il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del mondo e lo statunitense Taylor Fritz, 12 del ranking Atp.

