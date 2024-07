MeteoWeb

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Credo che La Russa non abbia capito cosa significa fare il presidente del Senato, non puoi andare in alcun modo a giustificare un’aggressione. Il lavoro del giornalista è fare il giornalista. Ma attenti: il problema della Meloni non è il fascismo, è il malgoverno”. Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito di Repubblica.

