Torino: Calenda, ‘La Russa unfit, si dia una calmata’

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – Quella affermata ieri da Ignazio La Russa è “una enormità. Uno che dice ‘lo hanno picchiato perché non si è fatto riconoscere come giornalista’ non si può sentire. Se lo diceva gliene avano il quadruplo. Il presidente del Senato non può mai giustificare violenze. Il problema di La Russa è che è ‘unfit’, non è adeguato e ogni volta che apre bocca ne dice una. Quindi delle due l’unca: o torna a fare il politico con la vena che gli esce quando grida oppure si dia una calmata”. Così Carlo Calenda a In Onda su La7.

