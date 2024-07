Torino: Parrini (Pd), ‘bene Meloni e Donzelli, ora coerenza su francobollo Foschi’

MeteoWeb

Roma, 22 lug (Adnkronos) – “Bene che Meloni e Donzelli abbiano condannato la vile aggressione di militanti neofascisti di CasaPound contro il giornalista della ‘Stampa’ Andrea Joly”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini.

“In omaggio al principio di coerenza ci corre tuttavia l’obbligo di notare che il loro appello alla fermezza contro l’uso di qualsiasi forma di violenza nella lotta politica sarebbe molto più credibile e efficace se il governo, per esempio, desse immediatamente ordine di ritirare dalla circolazione e distruggere il francobollo emesso il mese scorso per celebrare uno dei più violenti rappresentanti del fascismo romano, il picchiatore squadrista e persecutore di ebrei Italo Foschi”, prosegue.

“L’opposizione lo chiede da settimane, la Consulta Filatelica si è pronunciata in tal senso all’unanimità il 20 giugno. Io stesso sono intervenuto in aula e ho presentato un’interrogazione con tale obiettivo. Ma finora i due esponenti di Fdi che hanno il potere di porre fine a questa vergogna, il Ministro Urso e la sottosegretaria Bergamotto, hanno fatto finta di niente. E il francobollo Foschi continua a girare. È una cosa assai grave”, conclude Parrini.

