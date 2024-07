Torino: si lancia dal primo piano per sfuggire ai carabinieri, arrestato

MeteoWeb

Torino, 10 lug. – (Adnkronos) – Ha tentato di fuggire lanciandosi dal primo piano dell?abitazione in cui si era introdotto ma ad attenderlo ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato. E? accaduto la scorsa notte nel quartiere Vanchiglia a Torino. Protagonista un 28enne che ora dovrà rispondere di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e violazione alle norme sull? immigrazione. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe introdotto nell?appartamento da dove avrebbe sottratto diversi monili in oro tentando poi la fuga all?arrivo dei carabinieri giunti sul posto allertati da una segnalazione. Bloccato dai militari ai quali ha opposto resistenza, il giovane e? stato portato in caserma dove e? stato perquisito e trovato in possesso oltre che della refurtiva, di un passamontagna, di una torcia elettrica e una ricetrasmittente. Da un ulteriore controllo e? emerso, inoltre, che a carico del ventottenne pendeva un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.