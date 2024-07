Ucraina: ex parlamentare uccisa a colpi di arma da fuoco a Leopoli

MeteoWeb

Kiev, 20 lug. (Adnkronos/Dpa) – L’ex parlamentare nazionalista ucraina Iryna Farion è stata uccisa con un colpo alla testa. Lo ha annunciato nelle prime ore di sabato il ministro degli Interni Ihor Klymenko. La 60enne è morta in ospedale a Leopoli a causa delle ferite riportate. La polizia e gli agenti dei servizi segreti stanno cercando l’autore del reato, ha scritto Klymenko su Telegram.

La Farion era stata un critico schietto dell’uso diffuso della lingua russa in Ucraina. Il suo partito nazionalista Svoboda sospetta un legame russo con l’omicidio. Il presidente Volodymyr Zelensky ha condannato l’attentato e ha incaricato Klymenko e il capo dei servizi di sicurezza Vasyl Maliuk di trovare i responsabili del crimine.

“I principali moventi attualmente allo studio riguardano l’animosità personale e le attività sociali e politiche della signora Farion. Non escludiamo la possibilità che si sia trattato di un omicidio su commissione”, ha scritto il ministro su Telegram senza escludere un legame con la Russia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.