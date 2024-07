Ucraina: Mosca, ‘Kiev utilizza paesi terzi come basi per sue forze aeree’

MeteoWeb

Mosca, 27 lug. (Adnkronos) – ?Le Forze Armate dell?Ucraina utilizzano gli aeroporti di paesi terzi, in particolare della Polonia, come base per le loro forze aeree. Ciò viene fatto al fine di limitare la possibilità di colpire le attrezzature nemiche da parte delle Forze Armate russe, in caso di attacco sul territorio dell?Ucraina. i paesi terzi porteranno ad uno scontro diretto fra la Russia e i paesi dell?Ue e della Nato?. Lo ha detto a Ria Novosti una fonte delle forze di sicurezza di Mosca.

