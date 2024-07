MeteoWeb

Kiev, 5 lug. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina ha bisogno di 25 sistemi di difesa aerea Patriot per coprire completamente i cieli sopra l’Ucraina. “Dal punto di vista della nostra difesa aerea, per coprire completamente l’Ucraina abbiamo bisogno di 25 sistemi. In questo modo, il cielo dell’Ucraina sarà completamente chiuso”, ha detto in una conferenza stampa a Kiev il presidente ucraino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.