Ucraina: Zelensky, ‘mondo intero vuole Mosca a prossimo vertice di pace’

MeteoWeb

Kiev, 31 lug. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha assicurato in un’intervista a diversi media francesi, che “il mondo intero”, compresa l’Ucraina, vuole che la Russia partecipi al prossimo vertice di pace.

“La maggioranza del mondo – afferma Zelensky – oggi dice che la Russia deve essere rappresentata al secondo vertice, altrimenti non otterremo risultati importanti. Poiché tutto il mondo la vuole al tavolo, non possiamo essere contrari”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.