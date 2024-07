Ue: Ciriani, ‘voto a von der Leyen? No gratis, Meloni difenderà Italia con unghie e denti’

MeteoWeb

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Siamo usciti dalle elezioni europee come unico governo rafforzato, Meloni” dopo il voto di giugno “è più forte di quanto non fosse prima: è un dato politico di cui bisogna prendere atto. L’Italia è un paese fondatore dell’Unione Europea e tra le economie più avanzate: non può stare ai margini. L’Ecr ha chiesto un cambia di rotta”, a partire dal “green deal. In base alle risposte che arriveranno su questi dossier, Giorgia Meloni deciderà l’atteggiamento” da tenere sul voto al bis di Ursula von der Leyen. “Abbiamo avanzato delle richieste, aspettiamo delle risposte e determineremo il nostro voto”. Così il ministro ai Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, ospite di Start su Skytg24. A chi gli chiede se non sia da escludere che per il bis di von der Leyen arrivino i 24 voti dei meloniani, “non sono in grado di dirlo – dice Ciriani -, ma conosco la determinazione del nostro presidente e so che non darà nessun voto gratis: ogni voto a Ecr e degli italiani verrà difeso con le unghie e con i denti. Siamo un grande paese e chiediamo di essere rispettati”.

