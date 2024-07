Ue: Crippa, Fi con Von der Leyen? Lega fa interessi Italia e vota no’**

MeteoWeb

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – “Su questo tema io non sono d’accordo con Forza Italia perché per me Ursula von der Leyen è l’artefice dei disastri che stanno succedendo in Italia, in Europa e a volte anche nel mondo”, “per me fare gli interessi dell’Italia vuol dire contrastare questa Commissione europea e la Commissione europea uscente perché dal nostro punto di vista i risultati prodotti per il sistema paese sono assolutamente insoddisfacenti”. Lo ha detto il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, conversando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera dopo il disco verde di Strasburgo al bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea senza l?appoggio di FdI e dei Patrioti.

“Se la Lega non ha votato Ursula von der Leyen – ha aggiunto – è perché non è d’accordo con le politiche che ha portato avanti in questi cinque anni. Non è che non l’abbiamo votata per una questione personale. Io non la conosco neanche, non so se sia simpatica o antipatica. E’ per quello che ha prodotto la Commissione in questi cinque anni, ovvero più povertà, più disperazione, meno lavoro e meno futuro”, accusa Crippa.

