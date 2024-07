Ue: Floridia (M5s), ‘Meloni attacca giornalisti, come sempre colpa è di qualcun altro’

MeteoWeb

Roma, 30 lug (Adnkronos) – “Chiamata a rispondere sui richiami che arrivano dall’Europa in materia di libertà di informazione in Italia, cosa fa Giorgia Meloni da Pechino? Attacca i giornalisti del Fatto Quotidiano, di Repubblica e del Domani che strumentalizzerebbero il rapporto”. Lo scrive sui social la senatrice del M5s Barbara Floridia, presidente della Vigilanza Rai.

“Quindi se c’è un problema di libertà di stampa in Italia è per via è dei giornali che muovono critiche al governo? Come sempre poi la colpa di tutto è di qualcun altro: i governi precedenti, i giornalisti cattivi, eccetera eccetera. Quanto ancora dovremo aspettare per avere una risposta nel merito di quanto ci contesta l’Europa su indipendenza dei media, querele temerarie, governance #Rai?”, aggiunge Floridia.

