Ue: Losacco (Pd), ‘contro Decaro attacco volgare basato su beceri luoghi comuni’

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “L?estrema destra tedesca dovrebbe informarsi meglio, sempreché ne abbia la voglia e la capacità. Scoprirebbe che Antonio Decaro è estraneo a qualsiasi indagine, che ha sempre combattuto le infiltrazioni mafiose. Soprattutto scoprirebbe cosa è diventata Bari in questi anni. La città che più è cresciuta e migliorata in termini di qualità di vita, di riorganizzazione urbanistica ed è diventata importante meta turistica. Ma dopo lo scandalo gli elettori, come sempre, hanno avuto la capacità di distinguere e alle elezioni europee un barese su due ha votato per Antonio Decaro, non era mai successo a nessun politico. Questo il giudizio più importante, mentre quelle di Christine Anderson restano solo chiacchiere, un attacco volgare e strumentale basato sul più becero dei luoghi comuni.? Così in una nota il senatore barese del Pd Alberto Losacco.

