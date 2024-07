Ue: Romeo, ‘non puntiamo dito contro Meloni, Lega non voterà per von der Leyen’

MeteoWeb

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Bisogna distinguere il ruolo istituzionale che la Presidente del consiglio ricopre e il suo dover avere un certo atteggiamento essendo l?Italia uno dei Paesi fondatori dell?Ue; poi c?è l?aspetto politico che mette in evidenza il fatto che abbiamo sempre criticato Ursula Von der Leyen perché ha messo in difficoltà risparmiatori, automobilisti, imprenditori, agricoltori. Poi sembra voler fare dei passi indietro, ma vista la maggioranza che la sostiene ancora mi pare difficile che qualcosa cambierà nell?operato della Von der Leyen. Quindi sul piano politico noi stiamo indubbiamente lavorando per costruire un?alternativa, ma senza puntare il dito contro Meloni, che per il suo ruolo deve mantenere un certo atteggiamento”. Lo ha dichiarato Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega, ospite a Start su Sky TG24.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.