Università, open day a Roma Tor Vergata

MeteoWeb

Roma, 10 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Sono migliaia i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato all?ultimo evento di presentazione dell?offerta formativa dell?università di Roma Tor Vergata, in vista delle immatricolazioni al nuovo anno accademico 2024-2025. Curiosi di conoscere l?offerta formativa del nostro Ateneo, a settembre si iscriveranno all?università: quale facoltà scegliere?

Nell?edificio A della Facoltà di Economia di Roma Tor Vergata, il 10 luglio, dalle 15 alle 18, i futuri studenti hanno ascoltato la presentazione delle sei facoltà e visitato le aree dedicate, parlando con gli oltre 70 tra professori, ricercatori e tutor che hanno descritto gli oltre 100 corsi di laurea, coinvolgendoli in attività laboratoriali hands-on. Per Giurisprudenza c?è il laboratorio della ‘La scena del crimine’ con uso di Chat GPT e per i più attenti alle cronache quello della ‘Riforma costituzionale del premierato’. Il manichino su cui effettuare pratiche di rianimazione per la facoltà di Medicina e Chirurgia. Laboratori anche per scienze matematiche fisiche e naturali e per Ingegneria.

Inoltre per immaginare il loro futuro in aula, gli studenti hanno potuto interagire con applicazioni di Intelligenza Artificiale grazie a visori 3D di ultima generazione, sperimentare applicazioni di realtà virtuale e immergersi in coinvolgenti video 360 nel campo della letteratura, dell’ingegneria delle scienze e della medicina.

Presenti anche i desk dei servizi agli studenti: Erasmus; Placement; Caris, per l?assistenza alla disabilità; le segreterie studenti; il servizio accoglienza; CampusX e Lazio Disco; il Centro AntiViolenza. Anche il CUS di Ateneo, il centro universitario sportivo, ha organizzato giochi e attività ludiche per il team building per i partecipanti. Presenti i ragazzi della Scuderia Tor Vergata: prevalentemente studenti in Ingegneria, ma anche di Economia e Lettere, costruiscono la loro monoposto per partecipare alla Formula SAE, nei circuiti di tutta Europa.

Per l?evento è stata presente UniRadio Tor Vergata, la giovanissima radio studentesca on line nata nel marzo 2024.

L?Open day è terminato alle ore 18:30 con un aperitivo di saluto accompagnato dalla musica di UniRadio Tor Vergata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.