Usa: Picierno, ‘tenuta forze europeiste in Ue sia messaggio per Stati Uniti’

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “Lo scenario internazionale impone un salto di qualità in materia di integrazione anche e soprattutto sulla difesa. La lezione ucraina deve restare impressa. Nel complesso non è pensabile la sicurezza dell?Ue al di fuori del contesto Nato, non è pensabile il futuro ruolo della Nato senza un apporto più incisivo della Ue, in termini strategici, operativi, finanziari. Sono convinta che questo principio sarà uno dei pilastri della prossima maggioranza”. Lo afferma, in un’intervista a ‘Formiche’, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.

Riguardo le prossime elezioni negli Usa, Picierno sottolinea che “nulla è ancora scritto, credo che la tenuta europea delle forze europeiste sia un messaggio anche agli Stati Uniti. Dobbiamo essere pronti senza indugi a rafforzare la nostra politica estera comune. Davanti agli incidenti della storia occorre tirar fuori la nostra parte migliore”.

